Kütahya'da çini yok oluyor

T24 - Kütahya'da küçük atölyelerde üretim yapan çinicilerin son zamanlarda ürettikleri çini ve seramik eser sayısında azalma kaydedildiği bildirildi.



Çini ustası Sedat Konakçı (50), AA muhabirine, amcası ve ağabeyiyle çalıştığı Bahçelievler Mahallesi'ndeki iş yerinde pedallı tezgahta ünlü Türk büyüklerinin büstlerini üreterek mesleklerine farklılık kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.



Beş yıl önce vefat eden babası Tahir Konakçı'nın memleketleri Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 10 yaşında testi üreterek bu mesleğe başladığını belirten Konakçı, daha sonra güveç kabı ve saksı yapımıyla iş kapasitesini geliştirip 1950'de Kütahya'ya yerleştiğini kaydetti.



Konakçı, kendisinin de babasına ait atölyede yaklaşık 42 yıldır bu mesleği sürdürdüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:



“Küçük atölyelerdeki üretimlerimizi beyaz ve kırmızı çamurdan yapıyoruz. Beyaz çamurdan çini eserler üretiyoruz ve günümüzde de daha çok bu tür ürünler rağbet görüyor. Kırmızı çamurdan ise testiler, etli yemek pişirmede kullanılan güveç kapları, bacalara takılan künkler, çiçekçilere sattığımız vazoları üretiyoruz. Bir türlü vazgeçemediğimiz kırmızı çamurdan elde ettiğimiz ürünleri genellikle yaz aylarında pazarlıyoruz.”



Kadınlara da istihdam sağlanıyor





Çini ürünleri sadece gelen talepler üzerine yaptıklarını ifade eden Konakçı, bir yandan küçük atölyelerinde mesleklerini devam ettirirken diğer yandan kadınlara da istihdam sağladıklarını anlattı.



Konakçı, anlaşmalı oldukları 7 aile bulunduğuna işaret ederek, “Ürettiğimiz seramik ve çini ürünleri onlara göndererek boyattırıyoruz. Böylece aile bütçelerine katkı sağlıyorlar” dedi.



Mesleğe farklı bir boyut kazandırmak amacıyla heykeller de yaptıklarını dile getiren Konakçı, kentte çinicilerin fazlaca pazarlama sorunu yaşamadığını kaydetti.



Konakçı, Kütahya'da çinicilerin ürettiği ürünlerin sayısında son yıllarda azalma görüldüğüne dikkati çekerek, “Çinicilerin ürünlerinde son yıllarda azalma var. Bunun plastik sektöründeki gelişmelere paralel olarak yaşandığını düşünüyoruz” diye konuştu.































