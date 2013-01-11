Kütahya'da binlerce askere karantina

Yaklaşık 6000 askerin görev yaptığı Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı'nın bulunduğu yerleşke, bazı askerlerde görülen kızamık virüsü nedeniyle karantinaya alındı.

Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı'nda rahatsızlanarak yerleşkedeki hastanede tedavi altına alınan bazı askerlerin, kızamık hastalığına yakalandığı belirlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, burada yaptıkları incelemede, yaklaşık 6000 askerin bulunduğu yerleşkede hastalığın yayılmaması için karantina uygulaması başlatılmasının uygun olacağı yönünde görüş bildirdi. Bunun üzerine yerleşkede karantina önlemleri alınmaya başlandı. Ziyaretçi girişi geçici olarak yasaklandı ve bugün yapılması planlanan yemin töreni iptal edildi.

Törene katılmak için çeşitli illerden gelen asker yakınları, nizamiye binası önünde toplanarak, içeri alınmamalarına ve törenin iptal edilmesine tepki gösterdi.

Bazı vatandaşlar, gazetecilere yaptıkları açıklamada, Ankara, İstanbul, Bursa, Trabzon gibi çeşitli illerden, törenden bir gün önce Kütahya'ya geldiklerini bildirdi.

Kış koşullarında güçlükle kente ulaşmalarına rağmen askerlerle görüştürülmediklerini ifade eden vatandaşlar, törenin iptal edileceğinin kendilerine bildirilmediğini savundu.

Nizamiye binası önünde bir süre bekleyen vatandaşlar, daha sonra araçlarıyla buradan ayrıldı.

Bu arada, kızamık hastalığı nedeniyle tedavilerine devam edilen askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.