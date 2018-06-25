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Kütahya'da AK Parti'lilerden sevinç gösterisi

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Zafer Meydanı'nda toplanan AK Parti'liler, sevinç gösterilerinde bulundu

25 Haziran 2018 05:13

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'da resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Zafer Meydanı\'nda toplanan AK Parti\'liler, sevinç gösterilerinde bulundu. 
İlk olarak Adnan Menderes Bulvarı\'nda yürüyüş yapan AK Partililer, daha sonra Zafer Meydanı\'na gelerek sevinç gösterilerinde bulundu. Meydana kurulan platformda AK Parti milletvekilleri ile Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu kalabalığı selamladı. Partililer daha sonra oluşturdukları araç konvoylarla kentte tur attı.

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