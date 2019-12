Kütahya'da 5,9'luk deprem: 2 ölü, 1'i ağır 79 yaralı

T24

İŞTE SİMAV'DAN KARELER

1999'dan bu yana 38 büyük deprem oldu!

Elektrikler kesildi

Kütahya'da ikinci deprem

Prof. Drç Erdik: Bu depremler normal

'Siyanür barajının olumsuz etkilenir'

Siyanür barajına ekip gidiyor

Yardım ekipleri bölgede

Çevre illerde de hissedildi

Girit açıklarında da iki deprem kaydedildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 23.15'te, merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depremin hissedildiği il ve ilçelerde vatandaşlar, evlerini terk ederek sokağa çıktı.Bu arada, ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumunun internet sitesindeki verilere göre, Türkiye'nin batı kesiminde meydana gelen depremin merkez üssünün, Kütahya'ya 77, Bursa'ya 121 ve Balıkesir'e 123 kilometre mesafede olduğu belirtildi. Depremin büyüklüğü 6 olarak verildi.Meydana gelen depremler sırasında Simav'da iki, Hisarcık ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, 75 kişinin yaralı olarak hastanelere başvurduğu bildirildi.Merkez üssü Simav ilçesi olan 5.9 ve 4.6 büyüklüğündeki depremler sırasında, Dört Eylül Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'ndeki evinden yaralı olarak Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine getirilen Hüseyin Oran (18), kurtarılamadı. Oran'ın, Tevfik Fikret Caddesi'nde yana devrildiği belirlenen 5 katlı binada yaralandığı tahmin edilirken, binada başka kimsenin bulunmadığı belirlendi.Simav'da, sarsıntılar sırasında kalp krizi geçiren ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi daha yaşamını yitirdi.Hisarcık ilçesinde ise deprem anında kalp krizi geçiren Halil Yıldırım (48),hastaneye kaldırılırken yolda öldü.Acil kurtarma ekiplerinin ulaşmaya çalıştığı Simav'da hastaneye 42 yaralının getirildiği, hasar gören bir binanın yıkılma tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Elektrik ve telefon hatları kesilen Simav'a gelen Kütahya Valisi Kenan Çiftçi ve bazı yetkililer, incelemelerde bulunuyor.Art arda yaşanan sarsıntılardan sonra Simav ilçesine, Kütahya ve çevre ilçelerden ambulanslarla sağlık ekipleri gönderildi.İlk belirlemelere göre, ilçe merkezi, belde ve köylerde can kaybı bulunmuyor. Dumlupınar Üniversitesine (DPÜ) bağlı bir binanın yıkıldığı, ancak binada kimsenin bulunmadığı, bazı binaların camlarının kırıldığı öğrenildi.İlçe genelinde telefonların çalışmadığı, elektriklerin de kesildiği belirtildi.Kütahya'da 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından 4.6 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha meydana geldi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 23.25'te merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde, orta şiddette deprem kaydedildi. Simav'da saat 23.15'te 5.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Simav'daki depremin büyüklüğünü 5,7 olarak bildirdi.Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Erdik, Simav depremine ilişkin, ''Bölge, birinci derecede deprem bölgesidir ve bu tür depremlerin olması her zaman beklenir, normaldir'' dedi.Prof. Dr. Erdik, Simav'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak yaptığı açıklamada, Simav fay zonunda açılma olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:''Bölgenin yaklaşık 50 kilometre güneydoğusunda yer alan Gediz'de 1970 yılında 7.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Bölge, birinci derecede deprem bölgesidir ve bu tür depremlerin olması her zaman beklenir, normaldir.''İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür de ''Umarım bu deprem, son günlerde bölgede bir barajla ilgili gündeme gelen siyanür sızıntısını artırmaz, ancak olumsuz etkilemesi kuvvetle ihtimaldir'' dedi.İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise depremin, Simav'daki dağın kuzeyinde yer alan bir fay hattında meydana geldiğini, geniş bir alanda hissedilen depremin 6.3'lük bir deprem olduğunu düşündüğünü söyledi.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanı Dr. Murat Nurlu, merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesindeki depremin siyanür barajına etki edip etmediğini araştırmak üzere, bölgeye ayrıca bir ekip gönderildiğini bildirdi.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 5.9 büyüklüğünde depremin olduğu Kütahya'nın Simav ilçesine, 286 arama kurtarma ve sağlık personeli gönderildiğini bildirdi.AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Kütahya'da meydana gelen deprem sonrası, İstanbul, İzmir, Bursa, Afyon, Uşak ve Kütahya illerinden bölgeye toplam 286 arama kurtarma ve sağlık personeli, 50'si ambulans olmak üzere 71 araç ve 5 arama köpeği ulaştırıldığı belirtildi.Açıklamaya göre, ayrıca Kızılay tarafından, 2 bin 13 adet çadır, 10 bin adet battaniye, 2 bin 292 adet su, 2 adet seyyar mutfak, 3 adet S-3 ocak, 5 adet seyyar ikram aracı, 279 adet meyve suyu, 228 adet muhtelif gıda gönderildi.-İzmir Valisi Cahit Kıraç, merkez üssü Simav olan 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İzmir'de can ve mal kaybı bilgisi iletilmediğini söyledi.-Bursa Valisi Şahabettin Harput, Simav'daki 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, kentte herhangi bir olumsuzluğun söz konusu olmadığını bildirdi.-Edirne Valisi Gökhan Sözer, Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem ile ilgili, ''Edirne'de endişe edilecek bir durum yok'' dedi.-Kocaeli'de evlerinden çıkan bazı vatandaşlar sokakta ya da otomobillerinde bir süre bekledi. Vatandaşların telefonla yakınlarına ulaşmaya çalıştıkları görüldü.-Eskişehir ile Bilecik'te de hissedilen 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar, bir süre sokaklarda bekledi.Yunanistan'ın Girit adası açıklarında iki deprem meydana geldiği bildirildi. Yunan medyası, Atina Yerbilimleri Enstitüsü'ne dayanarak, ilk depremin, saat 22.08'de meydana geldiğini ve Richter ölçeğine göre 4,1 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.Medya, sarsıntının merkez üssünün, Girit'in Hanya kentinin 136 kilometre güney açıkları olduğunu, derinliğinin ise 10 kilometre olarak tespit edildiğini kaydetti.Sözkonusu sarsıntının büyüklüğünün Avrupa Yerbilimleri Enstitüsü tarafından 4,6 olarak verildiği belirtildi.Öte yandan, merkezüssü Girit'in güneyindeki Gavdos Adası'nın 80 kilometre güney açıkları olan ikinci depremin ise saat 23.39'da meydana geldiği ve büyüklüğünün Atina Yerbilimleri Enstitüsünce 4,4, Avrupa Yerbilimleri Enstitüsünce ise 5 olarak saptandığı açıklandı.Her iki sarsıntının da ilk belirlemelere göre can ile mal kaybına yol açmadığı belirtildi.Ege'de öğle saatlerinde de küçük ölçekte iki deprem meydana gelmişti.