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Kütahya'da 3 katlı mağazada patlama, 10 yaralı!

Ambulanslar ve çok sayıda polis ekipleri de olay yerine sevk edildi

30 Nisan 2016 23:02

Kütahya'da 3 katlı bir mağazada patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında alevler binayı sardı. Ambulanslar ve çok sayıda polis ekipleri de olay yerine sevk edildi. Doğan Haber Ajansı, 10 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kütahya’nın Ali Paşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde akşam saatlerinde 3 katlı mağazada henüz belirlenemeyen bir nedenden patlama oldu.

Patlamanın ardından çıkan yangında alevler binayı sardı. Bitişikteki binaya da sıçrayan yangına olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ambulanslar ve çok sayıda polis ekipleri de olay yerine sevk edildi.

 

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