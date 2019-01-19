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Kütahya'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da bir okuldan elektronik eşya çaldıkları iddiasıyla aranan 2 şüpheli yakalandı

19 Ocak 2019 14:35

KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'da bir okuldan elektronik eşya çaldıkları iddiasıyla aranan 2 şüpheli yakalandı. 
Fevzi Çakmak Ortaokulu yöneticileri, 2 adet dizüstü bilgisayar, ses sistemi, şarj aleti, kulaklık ve hafıza kartlarının çalındığı fark edip polise haber verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri de okulun güvenlik kameraları görüntülerini inceledi.  Polis, hırsızlık şüphelisi olarak tespit ettiği H.Ö. (17) ve İ.Y.\'yi (20) adreslerinde gözaltına aldı.  Adliyeye sevk edilen H.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.Y. tutuklanarak Kütahya E tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

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