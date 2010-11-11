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KÜTAHYA'DA 10 KİŞİ TUTUKLANDI KÜTAHYA (A.A)

11 Kasım 2010 11:37

-KÜTAHYA'DA 10 KİŞİ TUTUKLANDI KÜTAHYA (A.A) - 11.11.2010 - Kütahya'da, önceki gün üniversitede karşıt görüşlü iki grup arasındaki kavgada bir öğrencinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı. Emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kütahya Adliyesi Ek Binasına getirilen zanlılar, Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulandı. Savcının tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk ettiği 10 zanlı, Kütahya Emniyet Müdürlüğü ve çevre illerden gelen çok sayıda polis ekibinin geniş güvenlik önlemi altında adliye ana binasındaki nöbetçi mahkemeye götürüldü. Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Meslek Yüksek Okulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Hasan Şimşek'i (21) bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddia edilen öğrenci Mehmet T. ile olaya karıştıkları öne sürülen Serhat A, Sedat T, Ahmet Emrullah A, Özdemir Ö, Seyfi B, Mustafa A, Ersin G, Vedat İ. ve Mehmet Sıddık G. mahkemece tutuklandı. Zanlılar, Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevine nakledildi.

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