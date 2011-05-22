Kütahya Valisi: Simav uygun bir bölgeye taşınacak

T24 - Kütahya’nın Simav İlcesi’nde perşembe gecesi saat 23.15’de meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.9 büyüklüğündeki depremde binaların büyük bölümünün hasar gördüğü Simav’ın afet kapsamına alınmamasını Belediye Başkanı DP’li Kasım Karahan tepki gösterdi. Başkan Karahan, "Devletin, bizleri biraz olsun dikkate almasını istiyoruz" dedi. Kütahya Valisi Kenan Çiftçi ise Simav’ın belirlenecek uygun bir bölgeye taşınacağını söyledi.







Türkiye’nin yarısını sarsan 5.9 büyükülğündeki depremin merkez üssü Simav’da yaraların sarılmasına çalışılıyor. Kızılay ekiplerinin kurduğu bin çadırda yaşamını sürdüren 7 bine yakın Simavlı’ya yemek, çay ve su dağıtımı yapılıyor. İlçede vergi ödemelerinde 31 Kasım’a kadar süre tanınırken, Dumlupınar Üniversitesi Simav Teknoloji Fakültesi ve Simav Meslek Yüksekokulu’nun sınavları 15 Haziran’a ertelendi. Çadırkkentte SBS ve LYS’ye hazırlanan öğrenciler için de dershane oluşturuldu. Olayın şokunu atlatamayan öğrenciler, sınavlarda kendilerine ek puan verilmesini istedi.



Hasarlı minareler yıkılıyor

Ayrıca, belediye ekipleri yıkılma tehlikesi taşıyan 7 caminin minaresi için harekete geçti. Etrafta güvenlik önlemleri alındıktan sonra minarelerin yıkımına başlandı. İlk olarak Otogar ve Sanayi camilerinin zarar gören minareleri halat bağlanarak aşağıya çekildi. Yan yatan, yıkılması muhtemel binaların yıkımı için de ev sahipleri ve sigorta şirketleriyle görüşmelerin sürdüğü, izinlerin alınmasının ardından çalışmaların başlayacağı bildirildi.



Halen afet kapsamında değil

Bu arada, Simav’ın iki yılda iki büyük deprem atlatmasına ve şu an binalarının tamamına yakınının hasarlı olmasına rağmen halen afet kapsamına alınmadığı belirtildi. Bugüne kadar yapılan tüm müracaatların sonuçsuz kaldığını öne süren Simav Belediye Başkanı Kasım Karahan şunları söyledi:

"Yıllardır müracaat etmemize rağmen, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ilçemizi afet kapsamına almadı. İlçe olarak 2009 yılında da büyük hasarlarla deprem geçirdik. Henüz onun yaralarını sarmadan şimdiki depremde de büyük zarar aldık. İlçemizin acil olarak afet kapsamına alınmasını istiyoruz. Aksi taktirde vatandaşlarımızın bu hasarın altından kalkması çok zor. Devletin bizleri biraz olsun dikkate almasını istiyoruz."

Başkan Karahan, ilçedeki enkaz kaldırma çalışmalarında ve kurulan çadırkentin temizliğinde görevlendirilmek üzere 150 geçici işçi olacaklarını da söyledi.



Simav taşınacak

Kütahya Valisi Kenan Çiftçi ise Simav’ın belirlenecek uygun bir bölgeye taşınacağını açıklayarak şöyle konuştu:

"Simav’ı deprem korkusundan ve can kaybından kurtarmak için Jeoloji Mühendisleri Odası Genel merkezi tarafından görevlendirilen jeoloji mühendisleri yer tespit çalışmalarına başladı. Verilecek rapor doğrultusunda yeni modern bir Simav inşa edilecek. Bu konuda çalışmalar devam ediyor. İlçe Hükümet Konağı başta olmak üzere birçok kamu binası büyük hasar aldı. Hükümet Binasına oturulamaz raporu verildi. Bina içindeki birimleri Endüstri Meslek Lisesi bahçesine kurulacak çadırlara taşıyarak hizmete devam edeceğiz. Ayrıca ilçede hasar tespit çalışmaları kapsamında 277 acil boşaltılması gereken bina, 86 yıkılmış konut ve bin 616 oturulamaz bina tespit edildi. Kriz Merkezi görevlileri çalışmaların devam ediyor."



