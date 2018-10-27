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Kütahya merkezli uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA merkezli 3 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 10'u tutuklandı

27 Ekim 2018 21:31

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA merkezli 3 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 10\'u tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geçen salı günü, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta\'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 28 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; ruhsatsız 2 tabanca, 6 pompalı tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 1,56 gram esrar ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı\'na götürülen şüpheliler, yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 16\'sı savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı, 10 şüpheli Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

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