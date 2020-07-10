Kütahya'da nişan, sünnet, kına ve sokak düğünleri 14 günlüğüne yasaklandı

Kütahya Valiliği, sokak ve köy düğünleri, nişan, gelin alma ile konvoylarda Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını ve toplum sağlığının riske atıldığının görüldüğünü belirterek, 14 gün süreyle bu etkinlikleri yasakladı.

Kütahya'da İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ali Çevik başkanlığında toplandı. Kurulda özellikle sokak ve köy düğünlerinin yanı sıra gelin alma, kına ve nişan gibi etkinliklerde Koronavirüs tedbirlerindeki sosyal mesafe kuralına uyulmadığı belirtildi.



Kütahya Valiliği internet sitesinden yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin toplum sağlığını riske attığını belirterek, "Sokak veya köy düğünlerinin kına, gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlerle üç güne kadar uzatıldığı, bu düğünlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske atıldığı görülmektedir. Bu kapsamda merkez ilçemizde belediye sınırları içinde, belde belediye sınırları dahil olmak üzere sokaklarda yapılan düğün, gelin alma, kına, nişan, sünnet düğünü ve benzeri etkinliklerin 14 gün süreyle yasaklanmasına karar verildi" denildi.

Ayrıca il genelinde düğün ve nikah salonlarında yapılacak olan düğün, gelin alma, kına, nişan, sünnet düğünü etkinliklerinin de gündüz 13.00- 17.00 saatleri, akşam ise 19.00- 23.00 saatleri arasında yapılmasına karar verdi.

Asker uğurlamaya kısıtlama

İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerinin ihlal edilerek asker uğurlama eğlencelerinin yapıldığı ifade edildi. Kurul aldığı kararda asker adaylarına bu konuda etkinliklere katılmayacağına dair taahhütname alınacağını duyurdu.