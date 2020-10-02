Kütahya’da maske kullanımını ihlal edecek şekilde sigara içmek yasaklandı

Kütahya Valiliği, Koronavirüs tedbirleri kapsamında takılması zorunlu olan maskelerin sigara içme bahanesiyle ihlal edildiğini belirterek, maske kullanımını ihlal ederek ya da maskeyi aşağı indirerek sigara içilmesinin yasaklandığını açıkladı.

Kütahya İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ali Çelik başkanlığında toplandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında takılması zorunlu olan maskenin sigara içme bahanesiyle ihlal edildiği belirtilen kurulda, kent merkezindeki birçok cadde ve sokakların yanı sıra pazar yerleri, cami önleri, hastane bahçeleri, parklar gibi alanlar ile otobüs ve servis duraklarında sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verdi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararında, "Merkezinde Atatürk Bulvarında, Adnan Menderes Bulvarında, Asım Gündüz Caddesinde, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Abdurrahman Karaa Bulvarı, Sevgi Yolu’nda, Saman Pazarında maske kullanımını ihlal ederek ya da maskeyi aşağı indirerek sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verildi. İşyeri sahiplerinin ve misafirlerinin işyeri önlerinde masa ve sandalye koyarak veya ayakta maske kullanımını ihlal ederek maskeyi aşağı indirerek sigara içmelerinin yasaklanmasına. Pazar yerlerinde tuhafiye ve züccaciye alanları dahil müşteri ve pazarcıların maske kullanımını ihlal ederek, maskeyi aşağı indirerek sigara içmelerinin yasaklanmasına. İlimizde özellikle vatandaşlarımızın gün içerisinde toplu olarak bulunabilecekleri alanlar olan cami önleri, hastane bahçeleri, parklar gibi alanlar ile otobüs ve servis duraklarında toplum sağlığını korumak ve bulaşa sebep olunmaması maksadıyla sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verildi" denildi. (DHA)