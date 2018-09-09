Kütahya Belediyesi, 7.5 milyon liralık mobilya aldı!

Kütahya Valisi'nin makam aracına 60 bin lira harcamasının ardından belediyenin de 7.5 milyon liralık yeni mobilya aldığı ortaya çıktı.

Kütahya Valisi'nden 60 bin liralık tasarım yapılan makam aracına savunma: İhtiyaç vardı…

Cumhuriyet’ten Şeyma Paşayiğit’in haberine göre, ihalenin maddeleri içinde 33 adet yönetici masası, yönetici masası asma keton (çekmeceli küçük dolap), yönetici çalışma koltuğu, sehpa, yuvarlak toplantı masası yer alırken 665 adet misafir koltuğu, 391 adet toplantı koltuğu, 360 adet konferans koltuğu, 844 adet çalışma koltuğunun rakamları dikkat çekti.

CHP’li Kasap, Kütahya’nın son dönemde abartılı harcamalarla gündeme geldiğini belirterek 7.5 milyon liralık mobilya ihalesini “akla ziyan” olarak nitelendirdi. Kütahya Belediye Başkanı Saraçoğlu’nun Vali’den daha hızlı çıktığını söyleyen Kasap, “Valiye haksızlık etmişler. Belediye Başkanı daha hızlı çıktı. İtibarda tasarruf olmaz dediler. İtibar tavan, yatak dahil. Tasarruf halk için. Kemer sıkmaya devam. Bir Belediye Başkanı düşünün ki 7.5 milyon lira tutarında sayısız mobilya alıyor. Buradan başta Kütahyalı vatandaşlarım olmak üzere herkesin bu gerçeği görmesini ve hükümetin ve belediyelerinin halka tasarruftan bahsederken nasıl kendilerinin şatafat içerisinde yaşam sürdüğünü görmesini istiyorum” dedi.