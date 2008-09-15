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Spor

Kuszczak 2 yıl daha Manchester United'da

15 Eylül 2008 03:00



İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın Polonyalı yedek kalecisi Tomasz Kuszczak'ın sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı.

2000 yılında Hertha Berlin'de başladığı futbol kariyerine, West Bromwich Albion'da devam eden, buradan da Manchester United'a kiralanan 26 yaşındaki file bekçisi, sözleşmesini 2 yıl daha uzatarak, 2012 yılına kadar burada kalmayı garantiledi. Kuszczak'ın sözleşmesinin dolmasına 2 yıl kalmıştı.

Polonyalı kaleci, ''Sözleşmemin bitmesine daha 2 yıl varken bu teklifi sunmaları, bana duyulan inancı ve verilen desteği gösteriyor. Burada şimdiye dek geçirdiğim güzel zamanlar için kendilerine teşekkür ederim. Sıkı çalışmaya bundan sonra da devam edip, takımdaki pozisyonumu güçlendireceğim'' diye konuştu.


Kuszczak, geçen sezon 16 maçta forma giydi.

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