Kusursuz penaltının sırrı!

Araştırmaya göre, topa 20-30 derece açıyla yaklaşacak futbolcu, üst direğin yarım metre altına doğru nişan almalı.



İngiltere’deki Liverpool John Moores Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, Sky Sports televizyonunda ekrana getirilen ve kale arkasındaki kameralarla çekilmiş çok sayıda yüksek çözünürlüklü görüntüleri inceleyerek yaptıkları araştırma sonucunda, penaltı atışlarında gol atmayı garanti eden tekniğin sırrını çözdü.



Önemli 3 öğe



Garantili gol vuruşunda çok sayıda etken devreye giriyor, ancak 3 öğe çok önemli. Bunlardan ilki topa vuruş hızı. Gol için topa, ortalama saatte 104 km hız yapacak şiddette vurmak gerekiyor. İkinci olarak topa yaklaşma açısının uygun olması gerekiyor. Uzmanlar en uygun açının 20-30 derece arasında olduğunu vurguluyor.



Son olarak da topun atılacağı yer önem taşıyor. Bunun için de topu, kalenin sağ ya da sol direklerinden birine doğru yönlendirmek ve üst direğin yarım metre altına nişan almak yeterli. Başka bir deyişle sağ ya da sol 90’a atılan şutlar çok büyük ihtimalle golle sonuçlanıyor.

Egzersiz bilimleri uzmanı Prof. Tim Cable, çalışmalarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Mükemmel penaltı için çok sayıda faktörü göz önünde bulundurmak gerekiyor. Fakat biz nihayet en temel unsurları ortaya çıkarabildik” dedi.

