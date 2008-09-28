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Hasagiç’in cezası nedeniyle Beşiktaş karşısında İstanbul Büyükşehir Belediyespor kalesine geçen Mehmet Ali, Nobre’nin darbesiyle hastanelik oldu. Yaşanan pozisyon sırasında Beşiktaşlı futbolcunun dizinin kafasına gelmesiyle baygınlık geçiren futbolcu, kafa travması şüphesiyle ambulansla hastaneye götürüldü.İstanbul Büyükşehir belediyespor - Beşiktaş maçına hakem Bülent Yıldırım’ın kararları damgasını vurdu. 58. dakikada Nobre, 83. dakikada da Delgado’nun gollerini saymayan Yıldırım’ın kararları siyah-beyazlıların tepkisine neden oldu.Özellikle ikinci golün verilmemesine isyan eden Beşiktaşlılar, maçın hakeminin de hatasını anladığını öne sürdüler.Karşılaşmanın ardından dakikalarca hakem üçlüsüyle görüşmek için bekleyen Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, amacına ulaşamayınca soyunma odasına yöneldi. Sağlam, hakemin sadece kendisine “Kusura bakmayın” dediğini belirterek, “Geçtiğimiz sezon bu sözleri çok duyduğumuz için alıştık artık” yorumunu yaptı. Ertuğrul hoca, “İki tane filelere giden golümüz var. Hakemin vermediği net bir gol var, kiminle konuşsak ‘gol’ dedi. Eğer öyleyse yazık oldu” yorumunu yaptı. Menajer Sinan Engin de hakem kararlarına isyan edip tepki verdi. Yıldırım’ın Trabzonspor maçında Rüştü’yü de haksız yere attığına dikkat çeken Engin, “Trabzon’da da bizi yakmıştı” ifadesini kullandı.İstanbul Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da hakem kararına saygı göstermek gerektiğini belirterek, “Beşiktaş’ın sayılmayan golüne maçtan sonra baktık. Tartışmalı bir pozisyon. Verilebilir de, verilemez de” diye konuştu. Ancak en ilginç yorum turuncu-mavili futbolcu Ekrem’den geldi. Centilmence açıklamada bulunan Ekrem, “Bence Beşiktaş’ın sayılmayan golü nizamiydi. Ama hakemin takdiri böyleymiş” dedi.