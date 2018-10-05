Kuşu kurtarmaya çalışırken kendi mahsur kaldı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kuşu kurtarmak isterken mahsur kalan vatandaşı itfaiye erleri kurtardı.

Olay, öğle saatlerinde Saray Mahallesi\'nde meydana geldi. Yoldan geçerken kuş sesini duyan ismi öğrenilemeyen vatandaş, apartmana girdi. Sesin geldiği havalandırma boşluğuna yönelen vatandaş, kuşu kurtarmak istediği sırada dengesini kaybedip aşağı düştü. Vatandaşın çağrısını duyanların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, havalandırma boşluğunu balyozla kırmaya başladı. Bu şekilde genişletilen boşluktan çıkarılan hafif yaralı vatandaş ambulansla hastaneye gönderildi. Mahsur kalan kuşu da itfaiye ekipleri havalandırma boşluğundan çıkararak doğaya saldı.



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