Kuşu kurtaran çobanın elleri kesildi

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA) - AĞRI\'nın Diyadin İlçesi\'ne bağlı Günbuldu Köyü\'nde, 9 Ekim günü elektrik teline kanadı takılan kuşu kurtarmak isterken, akıma kapılan çoban 17 yaşındaki Ramazan Taşdemir\'in elleri kesildi. Üçüncü derece yanık elleri tedavi gördüğü hastanede, 3 saatlik ameliyatla dirsek altından kesilen çobanın annesi Fatma Taşdemir, \"Yavrum, kolsuz, kanatsız kaldı\" dedi.

Olay, 9 Ekim Pazartesi günü saat 10.00 sıralarında, Günbuldu Köyü yakınlarında meydana geldi. Köyde çobanlık yapan Ramazan Taşdemir, her sabah olduğu gibi yaylada hayvanları otlatırken, bir kuşun kanadının elektrik teline takıldığını ve kurtulmak için çırpındığını gördü. Hemen direğe çıkıp, kuşu takıldığı telden kurtaran Taşdemir, direkten inerken, belindeki su matarası yüksek gerilim hattına değince akıma kapıldı. Direkten düşmek üzereyken, ayağı demire takılan ve telleri tutan Taşdemir\'in iki elinde de yanıklar oluştu. Yaklaşık 1.5 saat telde asılı kalan Taşdemir, olay yerine çağrılan TEDAŞ ekiplerince direkten indirildi. Ambulansla önce Ağrı Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Taşdemir, burada yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Erzurum\'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin Yanık Merkezi Yoğun Bakım Servisi\'nde tedaviye alındı.

\'KUŞUN KANADINI KURTARIRKEN, KENDİSİ KANATSIZ KALDI\'

Doktorların, genç yaşta sakat kalmaması için büyük uğraş sarf ettiği Taşdemir, dün saat 13.00\'te ameliyata alındı. Anne Fatma ve baba Mehmet Taşdemir ile çobanın kardeşleri ve akrabaları, ameliyathane önünde, gözyaşları içinde bekledi. Yaklaşık 4 saat süren ameliyat sonrası Taşdemir\'in üçüncü derece yanık elleri, dirsek altından kesildi. Yanık Servisi Bölümü Sorumlusu Opr. Dr. Mehmet Öztürk, \"Her iki el de çok kötü durumdaydı. Genç yaşta sakat kalmaması için çok uğraş verdik; ama yapacak başka bir şey kalmamıştı ve ameliyatla her iki elini de dirsek altından kesmek zorunda kaldık\" dedi.

Ameliyathane önünde oğlunu bekleyen 5 çocuk annesi Taşdemir, \"Yavrum, kolsuz, kanatsız kaldı\" diyerek, üzüntüsünü dile getirdi. Oğlunun bugüne kadar bir karıncayı bile incitmediğini söyleyen Taşdemir, \"Çobanlıkta son günüydü. İstanbul\'a gidecekti; ama olmadı. Kuşun, elektrik teline takılan kanadını kurtarırken, kendisi kolsuz, kanatsız kaldı. Ölene kadar ben, kendisine kol kanat olurum; ama onu zor bir yaşam bekliyor\" diye konuştu.

Oğlu sakat kaldığı için çok üzgün ve çaresiz olduğunu söyleyen 53 yaşındaki baba Taşdemir ise \"Hastanedeki tüm doktorlar, oğlum için seferber oldu; ama kurtaramadılar. Oğlumun yaraları, çok derindi. Kemiği bile yanmıştı. Artık bu şekilde yaşamaya çalışması için elimizden geleni yapacağız\" dedi.



FOTOĞRAFLI