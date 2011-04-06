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Dünya

KUSSA'NIN YERİNE UBEYDİ ATANDI TRABLUS (A.A)

06 Nisan 2011 03:27

-KUSSA'NIN YERİNE UBEYDİ ATANDI TRABLUS (A.A) - 06.04.2011 - Libya Dışişleri Bakanlığı'na Abdülati Ubeydi atandı. Dışişleri Bakanı Yardımcısı Halid Kaym, Avrupa İşleri Bakan Yardımcısı Ubeydi'nin yeni Dışişleri Bakanı olarak atandığını belirtti. Eski Başbakan ve eski Dışişleri Bakanı Ubeydi, istifa eden Musa Kussa'nın yerine geldi. Kussa geçen hafta İngiltere'ye sığınmış ve Libya hükümetinin sivillere yönelik saldırılarından ötürü kabineden ayrıldığını belirtmişti. Kaddafi'ye en yakın isimlerden biri olarak bilinen 59 yaşındaki Musa Kussa, ''Kaddafi'nin en güvendiği adam'' olarak tanınıyordu. 1994 ile 2009 yılları arasında Libya istihbarat servisini yöneten Kussa, Libya rejiminin omuriliğini oluşturan devrim komitelerinin en güçlü ismiydi. Kussa'nın, 1988'de 270 kişinin ölümüne neden olan Lockerbie saldırısıyla ilgisi olabileceği gerekçesiyle İskoç savcılar tarafından sorgulanacağı, o dönemde Libya'nın önde gelen istihbarat yetkililerinden biri olduğu belirtiliyor. 

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