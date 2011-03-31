-KUSSA'NIN İSTİFASI DOĞRULANDI TRABLUS (A.A) - 31.03.2011 - Libya, Dışişleri Bakanı Musa Kussa'nin istifasını doğruladı ve Kussa'ya tedavi görmesi amacıyla Tunus'a gitmesi için izin verildiğini bildirdi. Libya hükümeti sözcüsü Musa İbrahim, Kussa'nın tedavi görmek amacıyla Tunus'a gitme izni istediğini ve kendisine bu iznin verildiğini, daha sonra görevinden istifa etmeye karar verdiğini duyduklarını belirtti. İbrahim, bunun Kussa'nın kendi kararı olduğunu, Libya'nın kişilere bağlı olmadığını kaydederek, bu istifadan Libya'nın etkilenmeyeceğini söyledi. Sözcü ayrıca, Dış İstihbarat Başkanı Ebu Zeyd Durda ve Parlamento Başkanı Muhammed Zwei gibi kişilerin görevlerinden ayrılıp Tunus'a gittiklerine dair haberleri yalanladı.