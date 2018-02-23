Kuşların yaşam mücadelesi

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da etkili olan lodos ve sağanak sırasında, kuşlar da balık avlayıp, beslenebilmek için mücadele verdi.

Bodrum\'da sağanak ve lodos rüzgarı iki gündür aralıklarla sürerken, doğadaki canlılar da hayatta kalma mücadelesi veriyor. DHA muhabirleri, Bodrum Kalesi açıkları ile Gümüşlük Koyu\'nda martı, balıkçık ve karabatakların hızla denize dalıp balık avlamasını görüntüledi. Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının ise 17 derece ölçüldüğü kentte, martılar ve karabataklar, bayram etti.

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