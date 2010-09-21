-KUŞLARA ÇARPINCA HAVALANAMADI BUDAPEŞTE (A.A) - 21.09.2010 - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Uluslararası Ferihegy Havalimanı'ndan İstanbul seferi için havalanmak isteyen Macaristan Hava Yolları'na (Malev) ait yolcu uçağı kuşlara çarpınca havalanamadı. Yapılan açıklamada, Boeing 707-600 tipi yolcu uçağında, İstanbul'a gitmek üzere 95 yolcunun yanı sıra 5 mürettebatın bulunduğu bildirildi. Havalimanı yetkilileri, uçağın pistte kalkmak üzereyken kuş ya da kuşlara çarptığını, uçağın pilotunun kaza üzerine kalkmaktan vazgeçerek sert bir frenle son anda durabildiğini, olayda kimsenin yaralanmadığını açıkladı.