Kuşburnu ararken kayboldu, cesedi bulundu

Ethem YENİGÜRBÜZ/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI’nın Şabanözü İlçesi Uzun Çakıl mevkiinde kuşburnu ararken kaybolan 56 yaşındaki Yaşar Gider\'in, AFAD ekipleri tarafından cesedi bulundu. Gider’in kayalık arazide dengesini kaybederek düştüğü ve başını kayalara çarparak öldüğü belirtildi.

Dün akşam saatlerinde özel otomobilleri ile Çankırı’dan Ankara gitmek üzere eşi Halime Gider ile birlikte yola çıkan Yaşar Gider, Karaören mahallesi Uzun Çakıl mevkiinde aracını durdurdu ve arazide kuşburnu toplamaya başladı. Bir süre sonra gözden kaybolan Yaşar Gider dönmeyince eşi Halime Gider durumu Jandarmaya bildirdi. Ankara ve Çankırı AFAD ekiplerinin de gece boyu aramaları sonuç vermedi.

Bugün sabah saat 10.30 sıralarında AFAD ekipleri Yaşar Gider’in cesedini Bulduk Köyü yakınlarında buldu. İlk belirlemelere göre Yaşar Gider’in kayalık arazide dengesini kaybederek düştüğü ve başını kayalara çarparak öldüğü belirtildi.



FOTOĞRAFLI