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Dünya

KUŞATMAYI ANLATAN "SANAL MÜZE" İNTERNETTE SARAYBOSNA (A.A)

16 Aralık 2010 23:57

-KUŞATMAYI ANLATAN "SANAL MÜZE" İNTERNETTE SARAYBOSNA (A.A) - 16.12.2010 - Bosna'da 1992-1995 yıllarındaki toplumlararası çatışmalar sırasında 44 ay boyunca süren Saraybosna kuşatmasını görüntü ve bilgilerle anlatan "sanal müze", internette ziyaretçilerini bekliyor. Fena ajansının haberine göre, projenin koordinatörü Selma Rizviç, "Saraybosna savaşının eşyaları" adlı projenin başkent Saraybosna'daki Tarih müzesinde sunulduğunu ve aynı konudaki kalıcı bir serginin de bulunacağını belirterek, bu projenin öneminin, tüm dünyadan internet kullanıcılarına Saraybosna kuşatması konusunda daha fazla ayrıntı öğrenme imkanı sağlaması olduğunun altını çizdi.  1500'ü çocuk yaklaşık 10 bin kişinin öldüğü kuşatmanın detaylarını İngiliz ve Boşnak dilinde anlatan internet sitesi, internet kullanıcılarına kuşatma sırasında günlük yaşamda kullanılan eşyaları tanıtarak Saraybosna halkının zorlu yaşamını gözler önüne seriyor. İnternette ''http://h.etf.unsa.ba/srp'' adresinde yer alan proje, Saraybosna Üniversitesi bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencileri tarafından hayata geçirildi.

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