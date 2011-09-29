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Dünya

Kuşatmanın komutanı toprağa verildi TRABLUS (A.A)

29 Eylül 2011 20:48

-Kuşatmanın komutanı toprağa verildi TRABLUS (A.A) - 29.09.2011 - Kaddafi birliklerinin roketatar saldırısı sonucu geçtiğimiz gün ölen Beni Velid kuşatmasının komutanı General Dau Salihin, binlerce kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Salihin için Trablus'taki İlhani Camisi'nde tören düzenlendi. Törene binlerce kişi katıldı. General Salihin'in cenazesinin camiye getirilişi sırasında yüzlerce muhalif asker havaya ateş açtı. Namluların uçları kızarıncaya kadar açılan ateş dakikalarca sürdü.  Cenazelerin araçlardan indirilişi sırasında Libyalılar, ''Şehidin kanına paha biçilmez'', ''Şehitler ölmez'' şeklinde slogan attı. Salihin ve aynı saldırıda hayatını kaybeden 3 muhalif asker için öğle vakti İlhani Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından cenazeler, İlhani Şehitliğine götürüldü. Silahların susmadığı ve sloganların bir an bile dinmediği mezarlıkta, Salihin ve arkadaşları tekbirlerle toprağa verildi. Çevresinde geniş güvenlik önlemi alınan mezarlıkta, Salihin'in kabri başına toplanan Libyalılar, zafer yemini etti. Salihin'in cephe arkadaşları, onun hapse girdiği 1993 yılında zaten şehit olduğunu söyledi. -General Dau Salihin- 1990'lı yılların başında Muammer Kaddafi'ye karşı ayaklanan albaylardan olan Dau Salihin, 1993 yılında hapse girdi. 18 yıl hapiste kalan Salihin, şubat ayındaki halk ayaklanmasında muhalifler tarafından kurtarıldı. Libya Ulusal Geçiş Konseyi'nin önemli askerlerinden biri olan General Dau Salihin, haftalardır süren Beni Velid kuşatmasını yönetiyordu. Salihin, geçtiğimiz gün cephe denetlemesi sırasında Beni Velid'i savunan Kaddafi'ye bağlı askerlerin roket saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

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