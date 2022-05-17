Kuşatma altındaki Mariupol'de, Azovstal'da sığınan 264 Ukraynalı yaralı asker tahliye edildi

Ukraynalı yetkililer, iki aydan uzun süredir kuşatma altında olan Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasından, bazıları ağır yaralı 264 askerin tahliye edildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Hanna Maliar, ağır yaralı asker sayısının 53 olduğunu; tahliye edilenlerin Rusya destekli grupların kontrolündeki Novoazovsk'a götürüldüğünü söyledi. Diğer 211 askerin de Olenivka'ya götürüldüğü bilgisini verdi. Olenivka da Rusya destekli ayrılıkçı grupların kontrolünde.

Azovstal’da kaç askerin kaldığı bilinmiyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yaptığı açıklamada “Oğullarımızın hayatını kurtarmayı umuyoruz. Altını çizmek istiyorum: Ukrayna’nın Ukrayna kahramanlarına canlı ihtiyacı var” dedi.

Rus güçlerinin kuşattığı Mariupol şehri enkazlar altında kalırken Ukrayna, on binlerce insanın öldürüldüğünü belirtiyor.

Azovstal, şehrin Rus güçleri tarafından ele geçirilmesiyle tek sığınak noktası olmuştu.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yaptığı açıklamada “Oğullarımızın hayatını kurtarmayı umuyoruz. Altını çizmek istiyorum: Ukrayna’nın Ukrayna kahramanlarına canlı ihtiyacı var” dedi.

Rus güçlerinin kuşattığı Mariupol şehri enkazlar altında kalırken Ukrayna, on binlerce insanın öldürüldüğünü belirtiyor.

Azovstal, şehrin Rus güçleri tarafından ele geçirilmesiyle tek sığınak noktası olmuştu.