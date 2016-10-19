Kuşatma altındaki Halep'in çocukları: Günde sadece bir öğün yiyoruz

Ağustos ayından bu yana Esad'ın kuşatması altındaki Halep'in muhalif bölgelerinde kalan çocuklar günde sadece bir öğünle beslendiklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler'in yardım konvoylarının kente girişine izin verilmediği için Halep'in muhalif bölgeleri açlık tehlikesiyle karşı karşıya.

Aljazeerra'nin muhaliflere yakın haber ajansı STEP'e dayandırdığı habere göre, kuşatma altındaki Halep'in çocuklarının bu durumdan nasıl etkilendiğini göstermek için onlara gün içerisinde ne yediklerini sordu. Çocukların çoğu, günde sadece bir öğün yemek yediklerini söyledi. En çok tüketilen gıda maddeleri; pilav, bulgur ve mercimek.

Halep'te Madaya’dan daha kötü bir senaryo gerçekleşebilir

Rejim, muhaliflerin ellerindeki bazı bölgeleri kuşatarak 'açlık silahını' kullanıyor. Humus’un eski mahallesi, Şam’ın kırsalındaki Yermuk Kampı, Madaya ve Zebadani bölgeleri, rejimin aynı taktiği kullandığı bölgelerin başında geliyor.

Rejimin, BM yardımları dahil herhangi bir gıda maddesinin girmesine izin vermediği Madaya bölgesinde en az 70 sivil açlıktan ölmüştü.

Kuşatmanın uzun süre devam etmesi durumunda 300 bin sivilin yaşadığı tahmin edilen Halep, 40 bin nüfusa sahip Madaya’da yaşanan açlık krizinden daha kötü bir senaryo ile karşı karşıya kalabilir.

Halep Kuşatma altında

Halep'in batı kısmını kontrol eden rejim, 2013'ten beri muhaliflerin denetiminde olan doğu mahallelerini de ele geçirmek için Nisan 2016'dan sonra saldırılarını yoğunlaştırmıştı.

Rejim ve yanında savaşan İran destekli Şii milisler, Rusya'nın havadan verdiği destekle Temmuz'da Kastillo yolunu alarak muhaliflerin denetimindeki bölgeleri kuşatmıştı.

Muhalifler güneydeki Ramuse bölgesindeki askeri akademileri ele geçirerek kısa süreliğine bu kuşatmayı kırdı. Ancak rejim daha sonra bu bölgeyi yeniden alarak Halep'in muhalif bölgelerine yönelik kuşatmasını güçlendirmişti.