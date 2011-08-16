-Kuşatma altındaki Gazze'de Ramazan GAZZE (A.A) - 16.08.2011 - İsrail'in kuşatması altındaki Gazze halkının durumu, mübarek Ramazan ayında daha da güçleşiyor. Malların ve gıda maddelerinin fiyatı halkın alım gücünün çok üstünde seyrediyor. İşsizlik oranının yüzde 65, fakirlik oranının ise yüzde 80 olduğu Gazze Şeridi'nde halkın gelir düzeyi çok düşük. Bu nedenle, Gazze Şeridi'ndeki Ramazan alışverişlerinde, malların çok fazla ve çok çeşitli olmasına karşın büyük bir durgunluk yaşanıyor. Gazze sakinlerinden Naim Hasan, ''Pazarlardaki hareketlilik uzun bir zamandan beri kesilmiş durumda. Bu, yeni bir şey değil. Etin fiyatının gelir seviyemizin düşük olması nedeniyle ucuzlatılmış olmasına karşın kimse Ramazan ayında et alamıyor'' diyor. Abdül El Hamdan da ''Aldığım maaş Ramazan ayından önce de çocuklarımın ihtiyacını karşılamaya yetmiyordu. Şimdi Ramazan ayında durum daha da güç. Özellikle Ramazan ayından sonra da bayram geliyor ve okullar açılacak. Bütün bunlar için para gerek. Bu çok ağır bir yük. Allah yardımcımız olsun'' diyerek içinde bulunduğu güç durumu anlatıyor. Ahmet El Anani ise ''Durum çok güç. Bu yıl bahsetmeye değecek hiçbir değişiklik yok. Her yıl durum daha da kötüleşiyor. Fiyatlar çok yüksek ve insanların morali çok düşük'' sözleriyle umutsuzluğunu dile getiriyor. Uzmanlara göre Gazze Şeridi'nde hakim olan bu durgunluğun başlıca nedenini, bölgedeki 50 bin çalışanın maaşının ancak yarısını ödeyebilen hükümetin içinde bulunduğu mali sorunlar oluşturuyor. Gazze Şeridi'nde Ramazan ayı boyunca gündüz saatlerinde durgunlaşan hayat, güneşin batmasının ardından hareketlilik kazanıyor. Halk geceleri namaz kılmak amacıyla kurulan çadırlarda toplanıyor veya parklarda zaman geçiriyor. Camiler de yatsı ve teravih namazını kılmaya gelenlerle dolup taşıyor.