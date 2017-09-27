Kuşadası'nın deniz keyfi

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası İlçesi\'nde tatil yapanlar, eylül ayının son günlerinde etkili olmaya devam eden sıcak havayı görünce, denizin ve plajın tadını çıkardı.

Hava sıcaklığının 26, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece olduğu Kuşadası\'nda güzel havayı görenler fırsatı kaçırmadı. Kalabalığın olmadığı, sessiz ve sakin ortamda masmavi sulara kendini bırakan turistler, deniz, güneş ve kum üçlüsünün keyfini yaşadı. Özellikle İskandinav ülkelerinden gelen az sayıdaki turist, ülkelerindeki serin ve kapalı günlerin aksine, Kuşadası\'nda güneşi görünce denize girip güneşlendi. Kenti çok sevdiklerini ve tekrar geleceklerini söyleyen turistler, \"Kuşadası\'nda denizin, güneşin ve kumun keyfini, böylesi sakin bir ortamda yaşamak muhteşem bir duygu. Gerçek tatil bu. Keşke hiç bitmezse\" dedi.

FOTOĞRAFLI