T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kuşadası'nı karıştıran korsan gazete

Kuşadası'nı karıştıran korsan gazete

09 Haziran 2011 03:00

T24 - Aydın şehir merkezinin bir bölümüyle, Kuşadası'nda dün gece park halindeki araçlara, posta kutularına bırakılan ve Kılıçdaroğlu'nu hedef alan tabloid boy gazete ortalığı karıştırdı.
 


CHP ile PKK'nın işbirliği yaptığını yazan künyesiz gazeteyi kimin dağıttığı tespit edilemedi.

CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, MOBESE kameraları görüntülerinin izlenmesi ve gazeteleri dağıtanların bulunması için cumhuriyet savcılığına başvurdu.

Aydın merkez ve Kuşadası ilçesinde dün gece Bugün, Milli Gazete, Yeni Şafak, Akit, Türkiye, Taraf ve Zaman gazetelerinde çeşitli zamanlarda yayınlanan haberlerin yanı sıra, CHP ile PKK'nın işbirliği yaptığını yazan haberler ve fotomontajla Selahattin Demirtaş ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun yan yana getirilmiş fotoğraflarının yer aldığı, künyesiz gazeteler park etmiş otomobillerin sileceklerine sıkıştırıldı, apartmanların posta kutularına bırakıldı.


CHP'lilerden tepki

Olayın ortaya çıkması üzerine bugün basın toplantısı düzenleyen CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek konuyu yargıya taşıdıklarını, cumhuriyet savcılığı ile ilçe seçim kuruluna başvurduklarını açıkladı.

Öncelikle CHP'lileri sağduyulu olmaya çağıran Gürbilek, "CHP ile PKK'yı ittifak içinde gösteren, genel başkanımız ve partimizin politikalarıyla ilgili tamamen asılsız ve karalamaya yönelik ağır ithamlarda bulunan haberler yayınlanmıştır. Gazetedeki haberler incelendiğinde kimlerin ne amaçla çıkardıkları ve kimlere hizmet ettikleri anlaşılmaktadır. İktidar yolunda emin adımlarla yürüyen partimizin yolunu kesmek için her türlü çirkinliği, (Çamur at izi kalsın) anlayışını benimseyen zihniyet bizi durduramayacaktır. Demokrasiyi savunan, seçim mücadelesini demokratik kurallar çerçevesinde yürüten partimiz, bu tür oyunlar içine girmeyecektir" dedi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24