Kuşadası'nı karıştıran korsan gazete

T24 - Aydın şehir merkezinin bir bölümüyle, Kuşadası'nda dün gece park halindeki araçlara, posta kutularına bırakılan ve Kılıçdaroğlu'nu hedef alan tabloid boy gazete ortalığı karıştırdı.







CHP ile PKK'nın işbirliği yaptığını yazan künyesiz gazeteyi kimin dağıttığı tespit edilemedi.

CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, MOBESE kameraları görüntülerinin izlenmesi ve gazeteleri dağıtanların bulunması için cumhuriyet savcılığına başvurdu.

Aydın merkez ve Kuşadası ilçesinde dün gece Bugün, Milli Gazete, Yeni Şafak, Akit, Türkiye, Taraf ve Zaman gazetelerinde çeşitli zamanlarda yayınlanan haberlerin yanı sıra, CHP ile PKK'nın işbirliği yaptığını yazan haberler ve fotomontajla Selahattin Demirtaş ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun yan yana getirilmiş fotoğraflarının yer aldığı, künyesiz gazeteler park etmiş otomobillerin sileceklerine sıkıştırıldı, apartmanların posta kutularına bırakıldı.



CHP'lilerden tepki

Olayın ortaya çıkması üzerine bugün basın toplantısı düzenleyen CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek konuyu yargıya taşıdıklarını, cumhuriyet savcılığı ile ilçe seçim kuruluna başvurduklarını açıkladı.

Öncelikle CHP'lileri sağduyulu olmaya çağıran Gürbilek, "CHP ile PKK'yı ittifak içinde gösteren, genel başkanımız ve partimizin politikalarıyla ilgili tamamen asılsız ve karalamaya yönelik ağır ithamlarda bulunan haberler yayınlanmıştır. Gazetedeki haberler incelendiğinde kimlerin ne amaçla çıkardıkları ve kimlere hizmet ettikleri anlaşılmaktadır. İktidar yolunda emin adımlarla yürüyen partimizin yolunu kesmek için her türlü çirkinliği, (Çamur at izi kalsın) anlayışını benimseyen zihniyet bizi durduramayacaktır. Demokrasiyi savunan, seçim mücadelesini demokratik kurallar çerçevesinde yürüten partimiz, bu tür oyunlar içine girmeyecektir" dedi.