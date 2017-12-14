Kuşadası'nda uyuşturucuya 3 tutuklama

Latif SANSÜR/KUŞADASI(Aydın), (DHA)- KUŞADASI\'nda uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 3\'ü tutuklandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, H.S ve R.T. adlı şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını belirledi. Teknik ve fiziki takip sonucu harekete geçen ekipler, zanlılardan uyuşturucu satın alan 6 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçlarından işlem yaptı. Ardından düzenlenen operasyonla H.S ve R.T. gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından Kuşadası adliyesine sevk edilen H.S ve R.T tutuklandı. Zanlılardan uyuşturucu satın aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişiden 5\'i savcılıkça serbest bırakıldı, 1\'i ise sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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