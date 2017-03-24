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Kuşadası’nda sığınmacı taşıyan bot battı!

22 kişiyi taşıyan botta 12 sığınmacının cesedine ulaşıldı

Fotoğraf: Arşiv

24 Mart 2017 17:56

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, göçmenleri taşıyan lastik bot battı.

Yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışanları taşıyan botun batması sonucu 5'i çocuk 12 göçmen boğuldu, 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu 7 kişi kurtarıldı.

Aynı botta bulunan ve yüzerek karaya çıkan ve organizatör oldukları belirtilen 2 Türk gözaltına alındı. Can yelekleri olmayan ve kıyıya doğru yüzmeye başlayan bottakilerden ilk olarak organizatör oldukları ileri sürülen 2 Türk kıyıya çıkıp, "Bot battı, kurtarın" diye bağırarak yardım istedi. Bunun üzerine çevredekiler, durumu Sahil Güvenlik, 112 Acil Servis ve polise bildirdi.  

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgeye 2 sahil güvenlik helikopteri ve 3 sahil güvenlik botu gönderildi.

Kurtarılanların verdiği bilgiye göre batan botta 22 kişi bulunuyordu.

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında geçen yıl ilkbaharda imzalanan anlaşmayla, Ege Denizi'ndeki Yunanistan rotası kapanmıştı.

Dün 200 kişi öldü

Geçen yıldan bu yana Türkiye-Yunanistan hattında büyük bir facia kayıtlara geçmiş değil.

Ege Denizi'nin kapatılmasıyla sığınmacıların rotası Libya-İtalya'ya döndü

Akdeniz'de dün batan iki botta 200'den fazla sığınmacının öldüğü açıklanmıştı.

Geçen yıl 5 binden fazla sığınmacı Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken Akdeniz'de boğuldu,

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