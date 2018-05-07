Kuşadası'nda selin yaraları sarıldı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde, sağanak yağmurun neden olduğu sel sularının zarar verdiği yollardaki asfalt ve kilit parke taşları, belediye ekipleri tarafından yenilendi. Sel sularının taşıdığı taş, toprak ve çöplerde belediye ekipleri tarafından temizlenip, su baskını yaşanan yerlerde tahliye çalışmaları yapıldı.

Kuşadası\'nda dün saat 09.30 sıralarında başlayan ve zaman zaman etkisini artıran sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmurun neden olduğu sel suları Atatürk Bulvarı, Süleyman Demirel Bulvarı ile Çevreyolu\'nun garaj ve İki Çeşmelik Mahallesi girişlerini dereye çevirdi. Sel suları nedeniyle bu yollar trafiğe kapatıldı. Süleyman Demirel Bulvarı Ticaret Odası önünde bir otomobil ile Aydın Büyükşehir Belediyesi\'ne ait yolcu otobüsü su içinde kaldı. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde biriken su nedeniyle araçların geçişine kontrollü izin verildi. Çevreyolu\'nda da sel suları asfaltın zarar görmesine neden oldu. Bazı cadde ve sokaklarda kaldırım taşları sel suları nedeniyle söküldü. Kuşadası-Selçuk ile Kuşadası-Söke Karayolları\'nda da kısa süreli de olsa trafik durdu. Yüksek kesimlerden inen sel suları, sahil kenarındaki çarşı merkezini de vurdu. Birçok hediyelik eşya, halı ve deri giyim mağazası gibi onlarca iş yerinde su baskını yaşandı. Şiddetli yağmur Kuşadası\'nın Güzelçamlı ve Davutlar mahallelerinde de etkili oldu. Birçok yazlık, ev ve iş yeri sular altında kaldı. Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Kuşadası Belediyesi ekipleri, su baskını yaşanan yerlerde tahliye çalışması yapıp, tıkanan mazgalları açtı. Gün boyu devam eden tahliye çalışmalarının ardından sel sularının zarar verdiği yollardaki sökülen kilit parke taşlarının yerine yenileri döşendi, asfaltlama çalışması yapıldı. Cadde ve sokaklar sel sularının taşıdığı taş, toprak ve çöplerden temizlendi. Evlerini su basan vatandaşlara da belediye ekipleri yardımcı oldu.



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