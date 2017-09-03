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Kuşadası'nda renkli görüntüler

Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)- KURBAN Bayramı tatili için Aydın'ın Kuşadası ilçesini tercih eden tatilciler, color party (renk partisi) ile keyifli saatler geçirdi

03 Eylül 2017 15:19

Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)- KURBAN Bayramı tatili için Aydın\'ın Kuşadası ilçesini tercih eden tatilciler, color party (renk partisi) ile keyifli saatler geçirdi.
Kuşadası\'nda Jade Beac Club\'ta Hale Balcıoğlu ile Dilek Tarhan\'ın organize ettiği renk partisinde herkese poşetler içerisinde toz boyalar dağıtıldı. Verilen işaret ile birlikte herkes elindeki renkli tozları havaya savurdu. Önce havada renk cümbüşü meydana geldi, ardından alanda bulunan herkes rengarenk oldu. Partiye katılanlar cep telefonları ile birbirlerinin fotoğraflarını çekti. Partiyi düzenleyen Dilek Tarhan, \"Amaç eğlenmek. Zararsız toz boyalarla herkes birbirini boyuyor. Ortaya rengarenk görüntüler çıkıyor. Boyalar ise bir duş ile çıkıyor. Bu aktivitemizi kış aylarında da değişik yerlerde düzenleyeceğiz\"dedi.

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