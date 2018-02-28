Kuşadası'nda mahkemenin 'kalker ocağı' kararı sevindirdi

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN 1\'inci İdare Mahkemesi, Kuşadası\'nın kırsal Yeniköy Mahallesi\'nde, özel bir şirket tarafından kurulmak istenen kalker ocağı ve kırma- eleme tesisi için Aydın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilen \'ÇED gerekli değildir\' kararının yürütmesini durdurdu. Karar köylüler ve çevreciler tarafından sevinçle karşılandı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından özel şirkete bir süre önce Kuşadası\'na 10 kilometre mesafedeki, 180 hane, 725 nüfuslu kırsal Yeniköy Mahallesi\'ndeki Madentepe Mevkisi\'nde 93.29 hektarlık alan içinde \'Kalker ocağı ve kırma- eleme tesisi\' kurulması için bir süre önce izin verildi. Yerleşim yerine yaklaşık 300 metre mesafede taş ocağı kurulması için verilen izin tepkilere neden oldu. Kuşadası Belediye Başkanı CHP\'li Özer Kayalı ile Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKDOSD) Başkanı Bahattin Sürücü ve bazı köylüler tarafından 26 Ocak 2017 tarihinde, kalker ocağı için verilen iznin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Aydın İdare Mahkemesi\'nde dava açıldı. Dava dilekçesinde, özel şirket tarafından yapımı planlanan taş ocağı ve kırma eleme tesisinin Yeniköy Mahallesi\'ne çok yakın mesafede olduğu, dinamitle patlatma yapılacak sahadan kopacak olan taşların mahalle halkı için yaşamsal tehlike oluşturacağı ve başta zeytinlikler olmak üzere bölgede yer alan geniş tarım alanlarına zarar vereceği belirtildi. Mahkeme heyeti geçen 27 Temmuz\'da alanda keşif yaptı. Yaşam alanlarının zarar göreceğini belirten Yeniköylüler, köy meydanı ve proje sahasında toplanarak, kalker ocağı kurulmasını istemediklerini belirterek bir kez daha dile getirdi.

BİLİRKİŞİ \'ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR\' KARARININ UYGUN OLMADIĞINI BELİRTTİ

Bilirkişi heyeti, 22 Kasım 2017\'de mahkemeye sunduğu raporunda, kurulması düşünülen tesisin proje dosyasının eksiklerle dolu olduğuna dikkat çekip, özetle, şu ifadelere yer verdi:

\"Dava konusu faaliyetle ilgili proje tanıtım dosyasında jeolojik, hidrojeolojik ve jeokimyasal açıdan anlatımlar, değerlendirmeler yeterli düzeyde olmayıp eksiktir. Eksik ve yetersiz jeolojik değerlendirme nedeniyle jeolojik birimlerin özellikleri, yeraltı suyu durumları, kaynaklar, kuyular, su depoları gibi birçok konu bilinmediğinden, oluşturabileceği çevresel etkileri de yeterli düzeyde anlatılmamıştır. Proje alanının kuzey yönünde 400 metre ve güney yönünde 300 metre mesafede zeytinlik alanlar bulunmaktadır. 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanileri Aşılattırılması Hakkında Kanunun 20. maddesine göre dava konusu proje alanının işletilmesi uygun değildir. Dava konusu proje alanının çevresinde bölgeye özgü ürün olan zeytin yanı sıra tahıl ve sebze gibi yoğun tarım yapılan alanlar mevcuttur. Toz emisyonu ve toz modelleme çalışmalarının dava konusu sahaya en yakın meteoroloji istasyonu olan Kuşadası verileri değil, 45 kilometre mesafedeki Aydın\'daki veriler kullanılarak yapılması sebebi ile proje tanıtım dosyasına dayanılarak verilen \'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir\' kararının uygun olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.\"

Aydın 1\'inci İdare Mahkemesi, geçen 26 Şubat\'ta, köylüleri ve çevrecileri sevindiren bir karar verdi. Mahkeme, Aydın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kurulmak istenen kalker ocağı ve kırma-eleme tesisi için verilen \'ÇED gerekli değildir\' kararının yürütmesini durdurdu. Karar köylüler ve çevreciler tarafından sevinçle karşılandı. Köylülerden Osman Soysal, mahkemenin kararının kendilerine rahat bir nefes aldırdığını söyledi.



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