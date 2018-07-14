Kuşadası'nda kaybolan genç bulundu!

Aydın'ın Nazilli ilçesinden bir yakını ile gittiği Kuşadası'nda ortadan kaybolan 17 yaşındaki Tuğçe Yalçınkaya, aynı ilçedeki bir alışveriş merkezinde, yanındaki erkek arkadaşı ile yemek yerken polis tarafından bulundu.

Gençlik Festivali'ne gittikten sonra bir daha dönmediği ifade edilen Tuğçe Yalçınkaya'dan 2 gündür haber alınamıyordu.

Tuğçe Yalçınkaya ile festivale birlikte giden kuzeni Süleyman Tokyay "Festivalin ilerleyen saatlerinde Tuğçe, bir anda ortadan kayboldu. Şüphelendiğim hiçbir şey olmadı. Onu ararken sahilde telefonunu bulduk. Telefonuyla kimlerle konuştu, onu araştırıyoruz. Ancak şu ana kadar herhangi bir ize rastlayamadık. Kendisinden bir haber de alamadık. Çok üzgünüz" demişti.

Yerel Aydın Denge Gazetesi'nin haberine göre üç gündür kayıp olan genç kızın festival alanına girmediği belirtildi. Festival giriş bileti için yeterli parası olmayan Tuğçe ve kuzeninin Davutlar Mahallesi’nden şehir merkezine geri dönmek zorunda kaldığı, gençlerin Nazilli’ye dönmek için Kuşadası Otogarı yakınına geldiği, bu sırada Tuğçe'nin annesiyle telefonda tartıştığı öğrenildi. Görüşme sırasında telefonunun şarjı biten Tuğçe’nin kendi telefonunu kuzenine vererek kuzeninin telefonu ile annesiyle tartışmaya devam ettiği, tartışmanın sertleşmesi üzerine ise telefonu kapatan Tuğçe Yalçınkaya’nın kuzeninin yanından uzaklaşarak ortadan kaybolduğu bildirildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genç kızın Kuşadası’nda bir erkek arkadaşının olduğu iddialarını göz önünde bulundurarak tüm ihtimalleri değerlendirdi. İlçedeki tüm mobese kameralarını incelemeye alan Kuşadası polisi, genç kızı ilçedeki bir alışveriş merkezinde arkadaşıyla beraber otururken buldu. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen Yalçınkaya’nın annesine teslim edileceği bildirildi.