Kuşadası'nda kaçak içki ve tütün ele geçirildi

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde, polisin yılbaşı öncesinde yaptığı denetimlerde, gümrük kaçağı olduğu belirlenen toplam 25 şişe alkollü içki ve 169 kilogram tütün ele geçirilirken, 3 iş yeri sahibi hakkında işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.

Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesinde, kaçak içki ve tütün mamüllleri satışına yönelik denetimlerini artırdı. Polis ekipleri ilk denetimlerini dün Türkmen ve Ege Mahalleleri\'nde bulunan marketlere yönelik gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 2 markette gümrük kaçağı, 6\'sı 100 cc\'lik, 5\'i 70 cc\'lik, 5\'i 50 cc\'lik ve 3\'ü de 35 cc\'lik toplam 19 şişe rakı ile 6 şişe 100 cc\'lik viski ele geçirildi.

Aynı gün Cumhuriyet Mahallesi\'nde durdurulan bir hafif ticari araçta bulunan, 1\'er kilogramlık paketler halindeki toplam 169 kilogram sahte bandrollü, gümrük kaçağı tütüne el konuldu. Gözaltına alınan market sahipleri M.F.K. (31) ve A.T. (39) ile aracında kaçak tütünle yakalanan A.Ö.A. (29), haklarında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere tutanak tutulduktan sonra serbest bırakıldı.



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