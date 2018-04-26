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Kuşadası'nda hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 2 kişi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı

26 Nisan 2018 15:47

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 2 kişi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri N.K.\'nin kimlik kontrolünü yaptı. Yapılan sorgulamada, N.K.\'nin nitelikli cinsel saldırı, cebir, tehdit kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma suçundan arandığı, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirtildi.
Bir diğer çalışmada ise yine şüphe üzerine kontrol edilen R.Ö.\'nün kimliğinin sahte olduğu anlaşıldı. Yapılan parmak izi incelemesinde ise R.Ö.\'nun 8 ayrı suçtan arandığı, cezaevi firarisi olduğu, hakkında ise 7 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Polisteki işlemleri sonrası zanlılar adliyeye sevk edildi,

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