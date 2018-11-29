Kuşadası'nda gökkuşağı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde yağmurun ardından çıkan gökkuşağı seyrine doyumsuz bir manzara ortaya çıkardı.

Kuşadası\'nda dün başlayan sağanak sonrası yüzünü gösteren güneşle birlikte meydana çıkan gökkuşağını görenler, cep telefonlarına sarılıp bu anları ölümsüzleştirdi. Kısa süreliğine gökyüzünde renkli görüntüler oluşturan gökkuşakları, daha sonra kayboldu.

Öte yandan, kentte günbatımında ortaya çıkan kartpostallık görüntüler de ilgi çekiyor. Fotoğraf tutkunları, kentin günbatımı fotoğraflarını çekmek için özellikle sahil kısımlarını tercih ediyor.



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