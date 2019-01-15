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Kuşadası'nda göçmenlerin lastik botu battı; 1 çocuk öldü, 46 kişi kurtarıldı (3)

KİMLİĞİ BELLİ OLDU Aydın'ın Kuşadası ilçesinden yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçakları taşıyan lastik botun batması sonucu yaşamını yitiren çocuğun Irak uyruklu Zeynep Fadıl olduğu belirlendi

15 Ocak 2019 16:58

KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Aydın\'ın Kuşadası ilçesinden yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçakları taşıyan lastik botun batması sonucu yaşamını yitiren çocuğun Irak uyruklu Zeynep Fadıl olduğu belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kız çocuğunun, faciadan sağ oladrak kurtulan babası Muhammet Fadıl ve diğer yakınları tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi Morgu\'nda teşhis edildiği bildirildi. Fadıl\'ın yaşı ise yakınlarının beyanı üzerine kayıtlara 9 olarak geçti.

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)

 

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