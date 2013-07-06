T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kuşadası'nda esnaf kavgası: 1 ölü

Kuşadası'nda iki restoranın sahibi ve çalışanları arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

06 Temmuz 2013 08:05

Kuşadası'nda iki restoran sahibi arasında "müşteri kapma" nedeniyle kavga çıktı. Çalışanların da karıştığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Kadınlar Denizi sahilindeki iki restoran sahibi ve çalışanları arasında, "müşterisini kaptıkları" gerekçesiyle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmada, bıçakla yaralanan Bilal Ersin, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayda yaralanan Ferhat Sarıoğlu, Fırat Kaya ve Şansar Toğay, Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kavga nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ETİKETLER

kuşadasıaydınesnafkavgabilal ersinbıçak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24