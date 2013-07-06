Kuşadası'nda esnaf kavgası: 1 ölü

Kuşadası'nda iki restoran sahibi arasında "müşteri kapma" nedeniyle kavga çıktı. Çalışanların da karıştığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Kadınlar Denizi sahilindeki iki restoran sahibi ve çalışanları arasında, "müşterisini kaptıkları" gerekçesiyle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmada, bıçakla yaralanan Bilal Ersin, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayda yaralanan Ferhat Sarıoğlu, Fırat Kaya ve Şansar Toğay, Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kavga nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.