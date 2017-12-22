T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kuşadası'nda denizde 22 kaçak yakalandı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sisam Adası'na lastik botla geçmeye çalışan yabancı uyruklu 22 kişi, sahil güvenlik tarafından yakalandı

22 Aralık 2017 21:00

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Sisam Adası\'na lastik botla geçmeye çalışan yabancı uyruklu 22 kişi, sahil güvenlik tarafından yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadale Grup Amirliği ile Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 21.00 sıralarında, Davutlar Mahallesi\'nden yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Sisam Adası\'na geçiş yapılacağını belirledi. Bunun üzerine bölgeye karadan ve denizden operasyon düzenlendi. Sahil güvenlik ekipleri, Davutlar Mahallesi açıklarında, kaçakları taşıyan lastik botu tespit edip, durdurdu. Bottaki, 11 Suriye ve 11 Irak uyruklu olmak üzere toplam 22 kaçak, sahil güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. 13\'ü çocuk, 5\'i kadın, toplam 22 kaçak, getirildikleri Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı\'ndaki sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından, Aydın İl Göç İdaresi\'ne teslim edildi. Karada ise kaçış girişiminde bulunan kimseye rastlanmadığı bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Latif SANSÜRKUŞADASI Aydın DHA AYDIN KuşadasıYunanistan Sisam AdasıBirKuşadasıEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla Mücadale Grup AmirliğiKuşadası Sahil Güvenlik KomutanlığıDavutlar MahallesiBununSahil

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24