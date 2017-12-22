Kuşadası'nda denizde 22 kaçak yakalandı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Sisam Adası\'na lastik botla geçmeye çalışan yabancı uyruklu 22 kişi, sahil güvenlik tarafından yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadale Grup Amirliği ile Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 21.00 sıralarında, Davutlar Mahallesi\'nden yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Sisam Adası\'na geçiş yapılacağını belirledi. Bunun üzerine bölgeye karadan ve denizden operasyon düzenlendi. Sahil güvenlik ekipleri, Davutlar Mahallesi açıklarında, kaçakları taşıyan lastik botu tespit edip, durdurdu. Bottaki, 11 Suriye ve 11 Irak uyruklu olmak üzere toplam 22 kaçak, sahil güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. 13\'ü çocuk, 5\'i kadın, toplam 22 kaçak, getirildikleri Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı\'ndaki sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından, Aydın İl Göç İdaresi\'ne teslim edildi. Karada ise kaçış girişiminde bulunan kimseye rastlanmadığı bildirildi.



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