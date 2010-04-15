Kuşadası'nda bir genci vuran polis görevden uzaklaştırıldı

T24-

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan kişiyi emniyete götürürken yaşanan boğuşmada başından yaralayan polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Aydın Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kuşadası'nda meydana gelen olaya ilişkin, ulusal bir gazetede yayınlanan haberin incelendiği belirtildi.

''Bir görevin ifası esnasında bir vatandaşımızla, bir polis memurumuz arasında meydana gelen olay üzüntüyle karşılanmıştır'' denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Olayla ilgili adli soruşturma Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Valiliğimizce de idari soruşturma başlatılmış olup, ilgili polis memuru hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri de uygulanmıştır. Olay, bütün hukuki boyutlarıyla yetkili makamlarca adil ve objektif biçimde soruşturulmaktadır. Söz konusu gazetede ismi geçen kişilerin de ifadesine başvurulacağı tabidir. Olayın örtbas edilmesi veya kapatılması söz konusu değildir. Yaralı vatandaşımızın acil şifa bulması için gerekenler yapılmaktadır.''





OLAY





Şizofreni hastası olduğu öğrenilen ve hakkında Cumhuriyet Savcılığınca yakalanarak Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesi kararı bulunan kişi, kendisini emniyete götürmek isteyen polisle girdiği boğuşma sırasında başına isabet eden kurşunla ağır yaralanmıştı.

İddiaya göre, ismi açıklanmayan bir sivil polis memuru, 50. Yıl Caddesi'nde karşılaştığı U.T'ye (27), hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından verilmiş yakalama ve Adli Tıp Kurumuna sevk kararı bulunduğunu belirterek, kendisini emniyete götüreceğini söyledi.

Emniyete götürülmek istenmesine karşı çıkan U.T, teslim olmayarak üzerinden çıkardığı bıçakla polis memurunu tehdit etti.

Bunun üzerine silahını çekerek havaya bir el ateş eden polis memuru, daha sonra kaçmaya çalışan U.T'yi yakalamak için harekete geçti ve ikili arasında boğuşma yaşandı.

U.T, yerde boğuştukları sırada polis memurunun silahından çıkan ve sağ gözünün üzerine isabet eden kurşunla başından ağır yaralandı.