Kuşadası'nda bayram bereketi

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde, Kurban Bayramı\'nın ilk günü, öğlenden itibaren sahiller doldu.

Çevre il ve ilçelerde oturan ve Kuşadası\'nda yazlıkları bulunanlar, kurbanlarını kestikten sonra soluğu Kuşadası\'nda aldı. Otellerde doluluk oranlarının yüzde yüz olduğu Kuşadası\'nda, plajları dolduran tatilciler sezonun son tatilinde güneş, deniz ve kumun tadını çıkardı.

Kuşadası\'nın ünlü Kadınlar Denizi Plajı ile halk plajları, sahil siteleri tamamen dolarken, beach clup\'lar ve su parklarında da yoğun bir gün yaşandı. Bayramın ilk günündeki bu hareketliliğin, ikinci gün kurbanlarını kesen tatilcilerinde gelmesiyle daha artması bekleniyor.

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