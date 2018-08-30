Kuşadası'nda 30 Ağustos coşkusu

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

Kuşadası\'nda, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için bugün saat 10.30\'da, Atatürk Meydanı\'nda tören düzenlendi. Kaymakam Muammer Aksoy ile Belediye Başkanı CHP\'li Özer Kayalı anıta çelenk sundu, vatandaşların bayramını kutladı. Kuşadası Askerlik Şube Başkanı Personel Asteğmen Hüseyin Kurt, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Öğrenciler şiirler okudu, halk oyunu grupları gösteriler sundu. Atatürk Anıtı önündeki kutlamalar, resmi geçit töreniyle sona erdi.

GEMLİK FIRKATEYNİ ZİYARETE AÇILDI

Kutlamalar çerçevesinde, Kuşadası Limanı\'nda demirleyen \'TCG Gemlik\' firkateyni vatandaşların ziyaretine açıldı. Gemi komutanı Deniz Albay Koray Vural, şehit ve gazi aileleri ile gaziler onuruna gemide bir yemek verdi. Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy ile Belediye Başkanı Özer Kayalı\'nın da katıldığı yemekte, Albay Vural ile gemideki diğer görevliler, gaziler ile şehit ve gazi aileleri ile yakından ilgilendi.



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