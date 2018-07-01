Kuşadası'nda 23 kaçak yakalandı

Burhan CEYHAN/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Sisam Adası\'na geçmeye çalıştıkları belirlenen yabancı uyruklu 23 kaçak ile 1 organizatör, jandarma tarafından yakalandı.

Güzelçamlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye görevi yaparken Dilek Yarımadası\'nda kaçış hazırlığında kaçaklar olduğunu belirledi. 10\'u çocuk, 23 kaçak ile 1 Suriyeli organizatör, ormanlık alanda kovalamaca ile yakalandı. 19\'u Irak, diğerleri ise Suriyeli 23 kaçak, Güzelçamlı Jandarma Karakolu\'ndaki ifadelerinde, yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Sisam Adası\'na geçmek için kendilerini almaya gelecek olan tekneyi beklediklerini söyledi.

​Kaçaklar, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderildi. Suriyeli organizatör İ.Y. ise sevk edildiği adliyede tutuklanıp, Söke Cezaevi\'ne gönderildi.

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