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Kuşadası'na 15 dakikalık yağmur yetti

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- KUŞADASI'nda sabah saatlerinde 15 dakika süren sağanak yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi

24 Ekim 2017 14:32

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- KUŞADASI\'nda sabah saatlerinde 15 dakika süren sağanak yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kuşadası\'nda bugün saat 08.15\'te bastıran sağanak yağmur, Söke- Kuşadası karayolunda trafiğin bir süre durmasına neden oldu. Yağmur suları Ticaret Odası önünde de yolu göle çevirdi. Birçok araç, suların içinde kaldı. Araçlardaki öğrenci ve sürücüler, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sahil kesimindeki Atatürk Bulvarı ise, yağmur suları nedeniyle sürücüleri zor durumda bıraktı. Trafik, zaman zaman durma noktasına geldi. Güzelçamlı ile Davutlar Mahallesi\'nde bazı evlerin alt katlarını su bastı. Yağmurun durmasının ardından kentteki hayat normale döndü.

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