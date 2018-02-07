Kuşadası 'Sıtkı Başkan' için ağladı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde çok sevilen, \'Sıtkı Başkan\' olarak tanınan zihinsel engelli Sıtkı Kundak (55) çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Kundak için belediye tarafından cenaze töreni düzenlendi. Kundak\'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Kaleiçi Camisi\'nde öğlen kılınan namazın ardından Kuşadası Belediye Bandosu eşliğinde oluşturulan yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı kortejle mezarlığa kadar omuzlarda taşındı.

Kuşadası\'nda mitingdeymiş gibi nutuk atmayı seven ve kendisine \'Başkan\' diye hitap edilmesinden hoşlandığı için çevresinde \'Sıtkı Başkan\' olarak tanınan zihinsel engelli Sıtkı Kundak, bir süre önce çoklu organ yetmezliği nedeniyle Kuşadası Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sempatik tavırlarıyla Kuşadası\'nda başta esnaf olmak üzere pek çok kişinin gönlünde taht kuran Kundak\'ın, bir ay önce şeker koması nedeniyle kaldırıldığı hastanede bir bacağı diz altından kesildi. Ancak talihsizlikler Kundak\'ın peşini bırakmadı. Bu defa da çoklu organ yetmezliğinden Kuşadası Devlet Hastanesi\'ne yatırılan Kundak, doktorların müdahalesine rağmen dün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Kundak\'ın ölüm haberi Kuşadası\'nı yasa boğdu. Kısa sürede sosyal medyada Kundak ile ilgili paylaşımlar, sağlığında çekilen video ve fotoğraflar paylaşıldı. Yapılan yorumlarda, Sıtkı Başkan\'ın cenazesinin istisnasız tüm kesimleri üzüntüde birleştirdiği yorumları yapıldı.

CENAZESİNE BİNLER KATILDI

İlçedeki hiçbir resmi töreni kaçırmayan, özellikle bando takımının önünde yürümeyi çok seven, kortejlerde en önde uygun adım yürüyen, başkanların makamlarında oturup talimatlar vermeye çalışan, camide cenazelerde imamın yanında namaz kıldıran, genellikle kravat ve takım elbisesiyle gezen Kundak için Kuşadası Belediye Başkanı CHP\'li Özer Kayalı\'nın talimatı ile görkemli bir cenaze töreni hazırlandı. Tabutun üstüne Kundak\'ın çok sevdiği Türk bayrağı serildi. Kundak için öğlen Kaleiçi Camisi\'nde düzenlenen cenaze törenine, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, siyasi parti başkan ve yöneticilerinin aralarında bulunduğu yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Cenaze namazını, Kuşadası İlçe Müftüsü Vehbi Akşit kıldırdı. Akşit, helallik isterken yaptığı konuşmada törene katılanları duygulandırdı. Akşit, \"Sevdiğimiz kardeşimiz Sıtkı Başkanı, kaybettik, başımız sağ olsun. Üç yıldan bu yana Kuşadası\'nda müftülük yapıyorum. İlk geldiğimde tanıdığım, bildiğim ikinci kişiydi. Ne zaman karşılaşsak elinde bir davetiye, \'Düğünümüz var\' derdi. Şimdi düğününü cennette inşallah yüce Rabbimiz yapar. O Allah\'ın sevgili bir kuluydu. Ben buna inanıyorum. İlk vaazıma çıkarken, \'Kim bu?\' diye sordu, \'Amir\' dediler, hemen önüme geçip bana yol açtı. Ben onu çok sevdim, sizlerin de onu çok sevdiğine inanıyorum. Hepinizden Sıtkı Başkan için helallik istiyorum\" dedi. Kalabalık hepbir ağızdan \'Helal olsun\' diye karşılık verdi.

BANDO EŞLİĞİNDE MEZARLIĞA GÖTÜRÜLDÜ

Kundak\'ın tabutu, kılınan namazın ardından önünde yürümeyi çok sevdiği Belediye Bandosu eşliğinde düzenlenen kortej eşliğinde omuzlarda Adalızade Mezarlığı\'na kadar taşındı. Kortejin önünde üzerinde Kundak\'ın fotoğrafı bulunan \'Kuşadası seni unutmayacak\' yazılı pankart açıldı.

Kortej, Barbaros Bulvarı ve Kahramanlar Caddesi\'nden geçerken çevredekiler alkışlarla Kundak\'ı uğurladı. kortejin geçişi için İnönü Bulvarı bir süreliğine çift yönlü araç trafiğine kapatıldı. Kundak, Adalızade Mezarlığı\'nda dualar eşliğinde, gözyaşlarıyla toprağa verildi.



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