Kuşadası'nda özelleştirme kapsamına alınan araziler Cumhurbaşkanı Kararı ile imara açıldı

Resmî Gazete'de yayınlanan karara göre özelleştirme kapsamına alınan Kuşadası'ndaki 4 parseldeki 37 dönüm arazinin satışı öncesi imar planı değiştirildi. Dünyaca ünlü Davutlar Milli Parkı yakınındaki arazi yapılaşmaya açıldı.

Davutlar’daki “Fundalık Ve Zeytin Deliceliği” olan toplam 4 parselin imarı, bugünkü Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, “Ticaret,-Turizm-Konut Alanı, Sağlık Tesis Alanı”na çevrildi.

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