T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kuşadası'nda inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

29 Aralık 2020 19:41

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir inşaat şirketinde çalışan işçi yüksekten düştü. Hastaneye kaldırılan işçi hayatını kaybetti.

İkiçeşmelik Mahallesi'nde bir inşaat şirketinde çalışan Hasan Can (45) dengesini kaybederek yüksekten yere çakıldı.

Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yere çakılan inşaat işçisini, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

45 yaşındaki işçi Hasan Can burada yapılan tüm müdaheleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

ETİKETLER

AydınKuşadasıişçiinşaat
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24