Kuşadası’nda hafta sonu yoğunluğu

Aydın'ın Kuşadası ilçesi, çevre il ve ilçelerden günübirlik ve hafta sonu tatili için gelen tatilcilerin akınına uğradı. Pandemi tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte, Kuşadası’na turizm hareketliliği başladı. İlçeye çok sayıda araç giriş yaptı, şehir içinde araç kuyrukları oluştururken, plajlar doldu.

Plajlar ve su parkları doldu

Kuşadası’nın dünyaca ünlü plajı pazar günü yasakların kalkmasıyla birlikte doldu taştı, bazı otellerin havuzları yoğunluk yaşanırken, su parklarına ilgi yoğun oldu.